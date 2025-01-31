«Рассказывали легенды»: Прикинувшиеся мобиками матёрые ВСУшники угодили в плен

Военнослужащий ВС РФ с позывным Чеуж рассказал, как при боях за Курахово (ДНР) вместе с сослуживцами взял в плен семерых бойцов ВСУ. По его словам, украинцы прикинулись мобилизованными, мол, их заставили идти на фронт. На деле же они оказались опытными солдатами.

«Сначала они свои легенды рассказывали, что их недавно на улице тэцекашники (военкомы. — Прим. Life.ru) схватили и им пришлось воевать против нас. А когда мы посмотрели их документы и телефоны, выяснилось, что они с 2020—2021 годов проходили военную подготовку, а на фронте с 2022 года», — подчеркнул собеседник RT.

Чеуж добавил, что украинские солдаты в процессе перестрелки сами согласились сдаться, попросив оставить их в живых. Кроме того, при зачистке домов бойцы ВС РФ обнаружили пожилых людей. Мирные граждане оказались очень благодарны нашим военнослужащим.