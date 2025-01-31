«Рассказывали легенды»: Прикинувшиеся мобиками матёрые ВСУшники угодили в плен
Участник СВО Чеуж рассказал, как захватил в плен семерых бойцов ВСУ
Военнослужащий ВС РФ с позывным Чеуж рассказал, как при боях за Курахово (ДНР) вместе с сослуживцами взял в плен семерых бойцов ВСУ. По его словам, украинцы прикинулись мобилизованными, мол, их заставили идти на фронт. На деле же они оказались опытными солдатами.
«Сначала они свои легенды рассказывали, что их недавно на улице тэцекашники (военкомы. — Прим. Life.ru) схватили и им пришлось воевать против нас. А когда мы посмотрели их документы и телефоны, выяснилось, что они с 2020—2021 годов проходили военную подготовку, а на фронте с 2022 года», — подчеркнул собеседник RT.
Чеуж добавил, что украинские солдаты в процессе перестрелки сами согласились сдаться, попросив оставить их в живых. Кроме того, при зачистке домов бойцы ВС РФ обнаружили пожилых людей. Мирные граждане оказались очень благодарны нашим военнослужащим.
Ранее Life.ru сообщил, что в ходе боёв за Авдеевку (ДНР) героически погиб командир роты штурмовиков. Владимир Харабуа с позывным Микич вызвал на себя огонь танка, чтобы спасти товарищей. Также стало известно о подвиге бойца ВС РФ, который после ранения восемь дней удерживал опорник ВСУ без еды и воды.
Минобороны Украины