Хюррем и Кёсем: Как султан Сулейман менял судьбы женщин новыми именами и что они значат
В гареме имя значило больше, чем предыдущая судьба. Life.ru рассказывает, как Сулейман выбирал имена для наложниц, чтобы возвысить их или обречь на забвение.
Каждое имя в гареме — не просто слово. Оно решало судьбу наложницы, открывало перед ней двери к власти или, наоборот, навсегда отправляло в забвение. Хотите узнать, как именно великий султан Сулейман выбирал имена для женщин своего гарема? Почему Хюррем стала Хюррем, а Кёсем несколько раз меняла своё имя? Разбираемся в самых интересных фактах.
Тайный язык имён в гареме
Тайна гарема: как султан Сулейман менял судьбы наложниц. Фото © Wikipedia / Anton Hickel
В Османской империи наложницы не просто попадали в гарем — они получали новую личность. Имя было не только знаком принадлежности султану, но и тайным кодом, в котором зашифровывались их будущее, характер и статус. Давать имена пленённым девушкам могли сам султан, его мать или главная фаворитка. Но в отличие от обычного выбора детских имён, в гареме это был настоящий ритуал власти.
Почему Хюррем стала «приносящей радость»?
Настоящее имя Хюррем — Александра Лисовская. Попав в гарем, девушка не просто изменила жизнь, но и получила новое имя. Его дал ей сам султан, увидев в ней особую жизнерадостность и умение управлять людьми. Хюррем на османском означает «весёлая, радостная». И это имя оказалось пророческим — она стала первой официальной женой султана и самой влиятельной женщиной своего времени.
Махидевран: как имя стало проклятием
Почему Хюррем назвали именно так и как Махидевран стала проклятой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CGS Graphics
Махидевран означало «весенняя роза» — нежное и красивое имя. В начале жизни при дворе она действительно была фавориткой Сулеймана и пользовалась его любовью. Но со временем ситуация изменилась: её сын Мустафа был казнён, а сама она потеряла влияние. Её имя, символизирующее расцвет, стало горьким напоминанием о прошлом.
Кёсем: женщина, которую называли по-разному
Одна из самых могущественных султанш Османской империи, Кёсем, за свою жизнь сменила несколько имён. При рождении её звали Анастасия. В гареме её нарекли Хатидже. Позже, когда она стала фавориткой султана Ахмеда I, получила имя Махпейкер — «луноликая». Но настоящее величие пришло с прозвищем Кёсем, что означало «лидер». С этим именем её запомнила история.
Почему имена меняли и что это означало
Кёсем, Махидевран, Нурбану: судьба в одном слове. Фото © Shutterstock / FOTODOM / matrioshka
В гареме перемена имени могла означать новый статус. Чем выше поднималась наложница, тем более значимое имя она получала. Это было не просто обозначение, а своего рода титул, который показывал место девушки в сложной системе дворцовых интриг.
Если девица становилась женой султана или матерью наследника, её могли назвать «султан». Например, Хюррем сначала была просто наложницей, а затем стала Хюррем-султан.
Имена как инструмент власти
Как наложница превращалась в султаншу: сила имени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Buianskyi
Выбор имени был политическим ходом. Например, Хюррем сама дала имя будущей великой Нурбану. Настоящее имя Нурбану — Сесилия. Но в гареме её назвали «принцесса света». Это имя подчёркивало её будущую роль в управлении империей. «Великолепный век» и другие исторические драмы сосредотачиваются на страстях и дворцовых интригах, но не уделяют должного внимания значению имён. В реальности это был целый язык власти, и умение подобрать имя могло предрешить судьбу женщины.
Какая история имени вас удивила больше всего? Напишите в комментариях, какое османское имя вам нравится больше всего и почему. Если вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями! Ранее Life.ru рассказал, какие актёры СССР оказались в секретном чёрном списке «Мосфильма».
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Имена наложниц Османской империи: скрытый код власти. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Gecko Studio, © Wikipedia