Хюррем и Кёсем: Как султан Сулейман менял судьбы женщин новыми именами и что они значат

Каждое имя в гареме — не просто слово. Оно решало судьбу наложницы, открывало перед ней двери к власти или, наоборот, навсегда отправляло в забвение. Хотите узнать, как именно великий султан Сулейман выбирал имена для женщин своего гарема? Почему Хюррем стала Хюррем, а Кёсем несколько раз меняла своё имя? Разбираемся в самых интересных фактах.

Тайный язык имён в гареме

Тайна гарема: как султан Сулейман менял судьбы наложниц. Фото © Wikipedia / Anton Hickel

В Османской империи наложницы не просто попадали в гарем — они получали новую личность. Имя было не только знаком принадлежности султану, но и тайным кодом, в котором зашифровывались их будущее, характер и статус. Давать имена пленённым девушкам могли сам султан, его мать или главная фаворитка. Но в отличие от обычного выбора детских имён, в гареме это был настоящий ритуал власти.

Почему Хюррем стала «приносящей радость»?

Настоящее имя Хюррем — Александра Лисовская. Попав в гарем, девушка не просто изменила жизнь, но и получила новое имя. Его дал ей сам султан, увидев в ней особую жизнерадостность и умение управлять людьми. Хюррем на османском означает «весёлая, радостная». И это имя оказалось пророческим — она стала первой официальной женой султана и самой влиятельной женщиной своего времени.

Махидевран: как имя стало проклятием

Почему Хюррем назвали именно так и как Махидевран стала проклятой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CGS Graphics

Махидевран означало «весенняя роза» — нежное и красивое имя. В начале жизни при дворе она действительно была фавориткой Сулеймана и пользовалась его любовью. Но со временем ситуация изменилась: её сын Мустафа был казнён, а сама она потеряла влияние. Её имя, символизирующее расцвет, стало горьким напоминанием о прошлом.

Кёсем: женщина, которую называли по-разному

Одна из самых могущественных султанш Османской империи, Кёсем, за свою жизнь сменила несколько имён. При рождении её звали Анастасия. В гареме её нарекли Хатидже. Позже, когда она стала фавориткой султана Ахмеда I, получила имя Махпейкер — «луноликая». Но настоящее величие пришло с прозвищем Кёсем, что означало «лидер». С этим именем её запомнила история.

Почему имена меняли и что это означало

Кёсем, Махидевран, Нурбану: судьба в одном слове. Фото © Shutterstock / FOTODOM / matrioshka

В гареме перемена имени могла означать новый статус. Чем выше поднималась наложница, тем более значимое имя она получала. Это было не просто обозначение, а своего рода титул, который показывал место девушки в сложной системе дворцовых интриг.

Если девица становилась женой султана или матерью наследника, её могли назвать «султан». Например, Хюррем сначала была просто наложницей, а затем стала Хюррем-султан.

Имена как инструмент власти

Как наложница превращалась в султаншу: сила имени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Buianskyi

Выбор имени был политическим ходом. Например, Хюррем сама дала имя будущей великой Нурбану. Настоящее имя Нурбану — Сесилия. Но в гареме её назвали «принцесса света». Это имя подчёркивало её будущую роль в управлении империей. «Великолепный век» и другие исторические драмы сосредотачиваются на страстях и дворцовых интригах, но не уделяют должного внимания значению имён. В реальности это был целый язык власти, и умение подобрать имя могло предрешить судьбу женщины.