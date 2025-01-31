Стало известно о появлении у Путина новых «друзей» в Европе

У президента России Владимира Путина начали образовываться новые союзники в Европе. Это происходит в неудачный для Украины момент, сообщает агентство Bloomberg.

«Националистические настроения в таких странах, как Словакия, Австрия, Хорватия и Венгрия, ставят под угрозу поддержку Украины как раз на этапе, когда Владимир Зеленский оказался в невыгодном положении после возвращения в Белый дом [президента США] Дональда Трампа», — указано в материале.

В агентстве напомнили, что поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ в декабре с целью обсудить поставки газа «показывает, как быстро всё может измениться». Авторы статьи пояснили, что Фицо превратил Словакию из верного союзника Киева в страну, часто повторяющую риторику Путина по поводу украинского конфликта.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже на протяжении долгого времени призывает отменить антироссийские санкции. Политик также выступает против того, чтобы Европа поддерживала Украину. Авторы материала добавили, что ещё одним союзником Путина может стать президент Хорватии Зоран Миланович. Политик резко раскритиковал военную помощь Незалежной и осудил расширение НАТО. Кстати, в Австрии тоже выступили против антироссийских санкций, напомнили авторы публикации.