Сестра похищенной цыганами девочки рассказала о её переписке с мужчиной
Похищенная в тюменском селе девочка говорила сестре о переписке с мужчиной
Сестра девочки, которая пропала в тюменском селе, сообщила о некоем мужчине, общавшемся со школьницей. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Предварительно, 13-летняя Саша вела переписку с незнакомцем около двух недель. Родители об этом не догадывались. Они полагали, что у дочери есть только подружки, с которыми она иногда ходила гулять.
Напомним, ранее в селе под Тюменью похитили школьницу после уроков. Двое мужчин посадили её в серый KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Машину заметили у школы с раннего утра. Позже стало известно, что Сашу могли похитить цыгане, чтобы насильно выдать замуж. С подругами девочка делилась, что познакомилась с парнем в соцсетях и вскоре стала жаловаться на его преследование. Немного позже появилось видео похищения.
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