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Регион
31 января, 12:45

Наш боец со сломанным позвоночником полтора дня наводил удары на ВСУ из подбитого БТР

Лейтенант Пигин с перебитым позвоночником сутки наводил артиллерию на врага

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Лейтенант Леонид Пигин из Вооруженных Сил Российской Федерации провел больше суток с травмой позвоночника в подбитом БТР, продолжая корректировать артиллерийские удары по украинским войскам. Об этом он сам рассказал в интервью для наших коллег из «Звезды».

По словам Пигина, во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили, а сам военнослужащий получил серьёзное повреждение в области спины.

«Обрыв шланга антифриза залил меня вместе с машиной, и я потерял сознание» , — вспоминает он.

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Когда лейтенант пришёл в себя, то увидел, что к его БТР приближаются украинские солдаты, которые начали осмотр подбитой машины. Предполагая, что внутри находятся только мёртвые, они вскоре отошли. Пигин, пытаясь двигаться, обнаружил, что может шевелить только правой рукой и немного головой с корпусом. В этом состоянии ему удалось собрать одну рабочую рацию из двух поврежденных и начать передавать координаты для артиллерийских ударов.

Вскоре украинские военные поняли, откуда идет наблюдение, и попытались уничтожить БТР с раненым. Однако им не удалось это сделать, несмотря на попытки снайпера, дрона и выстрела из РПГ.

Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», которые успешно эвакуировали его. В итоге он провел в подбитом БТР полтора дня, но выжил, и, судя по видео, сумел неплохо восстановиться.

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Марина Фещенко
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