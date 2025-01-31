Наш боец со сломанным позвоночником полтора дня наводил удары на ВСУ из подбитого БТР
Лейтенант Пигин с перебитым позвоночником сутки наводил артиллерию на врага
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Лейтенант Леонид Пигин из Вооруженных Сил Российской Федерации провел больше суток с травмой позвоночника в подбитом БТР, продолжая корректировать артиллерийские удары по украинским войскам. Об этом он сам рассказал в интервью для наших коллег из «Звезды».
По словам Пигина, во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили, а сам военнослужащий получил серьёзное повреждение в области спины.
«Обрыв шланга антифриза залил меня вместе с машиной, и я потерял сознание» , — вспоминает он.
Когда лейтенант пришёл в себя, то увидел, что к его БТР приближаются украинские солдаты, которые начали осмотр подбитой машины. Предполагая, что внутри находятся только мёртвые, они вскоре отошли. Пигин, пытаясь двигаться, обнаружил, что может шевелить только правой рукой и немного головой с корпусом. В этом состоянии ему удалось собрать одну рабочую рацию из двух поврежденных и начать передавать координаты для артиллерийских ударов.
Вскоре украинские военные поняли, откуда идет наблюдение, и попытались уничтожить БТР с раненым. Однако им не удалось это сделать, несмотря на попытки снайпера, дрона и выстрела из РПГ.
Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», которые успешно эвакуировали его. В итоге он провел в подбитом БТР полтора дня, но выжил, и, судя по видео, сумел неплохо восстановиться.
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