Наш боец со сломанным позвоночником полтора дня наводил удары на ВСУ из подбитого БТР

Лейтенант Леонид Пигин из Вооруженных Сил Российской Федерации провел больше суток с травмой позвоночника в подбитом БТР, продолжая корректировать артиллерийские удары по украинским войскам. Об этом он сам рассказал в интервью для наших коллег из «Звезды».

По словам Пигина, во время атаки его бронемашина попала в засаду, её подбили, а сам военнослужащий получил серьёзное повреждение в области спины.

«Обрыв шланга антифриза залил меня вместе с машиной, и я потерял сознание» , — вспоминает он.

Когда лейтенант пришёл в себя, то увидел, что к его БТР приближаются украинские солдаты, которые начали осмотр подбитой машины. Предполагая, что внутри находятся только мёртвые, они вскоре отошли. Пигин, пытаясь двигаться, обнаружил, что может шевелить только правой рукой и немного головой с корпусом. В этом состоянии ему удалось собрать одну рабочую рацию из двух поврежденных и начать передавать координаты для артиллерийских ударов.

Вскоре украинские военные поняли, откуда идет наблюдение, и попытались уничтожить БТР с раненым. Однако им не удалось это сделать, несмотря на попытки снайпера, дрона и выстрела из РПГ.