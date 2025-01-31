С выжившего в Охотском море Пичугина взяли подписку о невыезде

С выжившего в Охотском море с двумя мертвецами Михаила Пичугина взяли подписку о невыезде. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и пользования водного транспорта. Теперь, после двух месяцев в открытом море, ему светит до 7 лет тюрьмы. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.