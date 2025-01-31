С выжившего в Охотском море Пичугина взяли подписку о невыезде
С выжившего в Охотском море с двумя мертвецами Михаила Пичугина взяли подписку о невыезде. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и пользования водного транспорта. Теперь, после двух месяцев в открытом море, ему светит до 7 лет тюрьмы. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
С Михаила Пичугина взяли подписку о невыезде. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
«Следствием установлено, что судоводитель, управляя маломерным судном с неисправным подвесным лодочным мотором, следовал по проложенному маршруту, не соответствующему правилам безопасности судовождения, с пассажирами на борту и допустил нахождение судна в запрещённом для него районе плавания, на удалении от ближайшего берега не менее 10,85 морских миль», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что инцидент произошёл в августе 2024 года. Два брата отправились в плавание по Охотскому морю, захватив с собой несовершеннолетнего сына. Спустя несколько дней связь с ними оборвалась, а поисковые работы не увенчались успехом. Лишь в октябре лодку обнаружили рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края, выжить удалось лишь Михаил Пичугин. Мужчину, который чудом уцелел после двухмесячного дрейфа, сначала не стали обвинять в произошедшем и допросили в качестве свидетеля.
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