Дрейфовавшему с мертвецами в море Пичугину предъявили обвинение

Следком предъявил обвинение за нарушение правил использования судна Михаилу Пичугину, который более двух месяцев дрейфовал в море с телами родственников. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.