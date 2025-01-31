Дрейфовавшему с мертвецами в море Пичугину предъявили обвинение
СК предъявил обвинение выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину
Следком предъявил обвинение за нарушение правил использования судна Михаилу Пичугину, который более двух месяцев дрейфовал в море с телами родственников. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко.
«Вчера, 30 января Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время оно находится на завершающей стадии», — сказал он.
Напомним, что трагедия в Охотском море развернулась в августе прошлого года. Два брата и сын-подросток одного из них отправились в плавание по Охотскому морю, но спустя несколько дней они перестали выходить на связь. Поиски не дали результатов. Но в октябре лодку удалось случайно заметить рыбакам в Тигильском районе Камчатского края. Увы, но выжить смог только Михаил Пичугин — его брат и племянник погибли. После выписки из больницы «русскому Робинзону» не стали предъявлять обвинение — его допрашивали по делу о гибели двух человек в качестве свидетеля. Ранее Пичугин стал подозреваемым, в случае признания виновным ему грозит до 7 лет.
Telegram / Правительство Магаданской области