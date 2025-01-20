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Регион
20 января, 15:33

Выжившему во время двухмесячного дрейфа в Охотском море грозит до 7 лет тюрьмы

Михаил Пичугин. Обложка © Life.ru

Михаил Пичугин. Обложка © Life.ru

Россиянину Михаилу Пичугину, выжившему во время двухмесячного дрейфа в Охотском море, грозит до 7 лет тюрьмы. Как пишет Mash, он стал подозреваемым по делу о гибели брата и племянника, которые скончались в лодке.

До этого Пичугин проходил по делу как свидетель, но статус поменяли в конце декабря, узнал телеграм-канал. Мужчина дал показания и ознакомился с экспертизами.

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Напомним, что трагедия произошла в прошлом году. В августе два брата отправились в плавание по Охотскому морю, причём один из них взял с собой несовершеннолетнего сына. Спустя несколько дней связь с ними оборвалась, а поисковые работы не увенчались успехом. Лишь в октябре лодку обнаружили рыбаки у села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края, однако к тому моменту в живых остался лишь Михаил Пичугин. Мужчину, который чудом уцелел после двухмесячного дрейфа, сначала не стали обвинять в произошедшем и допросили в качестве свидетеля.

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