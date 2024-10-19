Погибших в Охотском море отца и сына разлучат навсегда

Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли в Охотском море, похоронят в разных городах. По данным SHOT, старший найдёт последний приют на кладбище в Улан-Удэ, а младший — в Красноярске, где он жил с мамой.

Родственники Пичугиных рассказали, что после того, как 9 августа с ними оборвалась связь, они сразу стали бить тревогу, но из-за погоды официальные поиски смогли начать только 13-го числа. Члены семьи также организовали поиски своими силами. За два с лишним месяца безутешные родные направили 17 заявлений в различные инстанции с просьбой о помощи и потратили ₽450 тысяч на частных поисковиков.

15-летний Илья давно мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил, работавший вахтовиком на Сахалине, решил осуществить мечту пацана и показать нетронутую природу Шантарских островов. Во время летних каникул он пригласил к себе брата и его 15-летнего сына. К роковой поездке готовились заранее: купили лодку «Байкат-470» и перевезли её к берегу Охотского моря. Набили её запасами еды и воды, взяли спальники.

Подросток последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия. А вскоре все трое путешественников перестали выходить на связь. 27 августа парню исполнилось 16 лет, а спустя несколько дней он скончался.