«Мне тяжело!» Переживший 2 месяца дрейфа в море с мертвецами допрошен в качестве подозреваемого

«Русский Робинзон» Михаил Пичугин, который дрейфовал в открытом море на протяжении двух месяцев с телами умерших брата и племянника, прокомментировал статус подозреваемого в деле о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

По словам его адвоката Андрея Назарова, следователи работают в том числе в Улан-Уде, где сейчас живёт Пичугин. Как отметил представитель подозреваемого, он ещё не восстановился морально после пережитой трагедии, но изо всех сил держится. Сам Пичугин признаётся, что ему крайне тяжело пережить потерю брата и племянника, которые умерли на его глазах и чьи тела он пытался сохранить на протяжении злополучных двух месяцев в открытом море.