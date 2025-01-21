«Мне тяжело!» Переживший 2 месяца дрейфа в море с мертвецами допрошен в качестве подозреваемого
Выживший в Охотском море Пичугин оценил статус подозреваемого словом «Тяжело»
Михаил Пичугин. Фото © Telegram / Правительство Магаданской области
«Русский Робинзон» Михаил Пичугин, который дрейфовал в открытом море на протяжении двух месяцев с телами умерших брата и племянника, прокомментировал статус подозреваемого в деле о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
По словам его адвоката Андрея Назарова, следователи работают в том числе в Улан-Уде, где сейчас живёт Пичугин. Как отметил представитель подозреваемого, он ещё не восстановился морально после пережитой трагедии, но изо всех сил держится. Сам Пичугин признаётся, что ему крайне тяжело пережить потерю брата и племянника, которые умерли на его глазах и чьи тела он пытался сохранить на протяжении злополучных двух месяцев в открытом море.
«На допрос пришёл в качестве подозреваемого. Статья 263-я [«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»]. Что чувствую? Я потерял родственников, мне тяжело», — сказал Пичугин в беседе с Kp.ru.
Напомним, что трагедия в Охотском море развернулась в августе прошлого года. Два брата и сын-подросток одного из них отправились в плавание по Охотскому морю, но спустя несколько дней они перестали выходить на связь. Поиски не дали результатов. Но в октябре лодку удалось случайно заметить рыбакам в Тигильском районе Камчатского края. Увы, но выжить смог только Михаил Пичугин — его брат и племянник погибли. После выписки из больницы «русскому Робинзону» не стали предъявлять обвинение — его допрашивали по делу о гибели двух человек в качестве свидетеля. Ранее Пичугин стал подозреваемым, в случае признания виновным ему грозит до 7 лет.