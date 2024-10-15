Названа возможная причина смерти двух из трёх дрейфовавших в Охотском море рыбаков

Причиной смерти двух рыбаков из трёх в Охотском море могли стать физиологические особенности организма. Например, чувствительность к холоду. Кроме того, брат и племянник 46-летнего Михаила Пичугина могли впасть в панику и потерять надежду на то, что выживут. Такими догадками поделился капитан 1-го ранга Владимир Гундаров в беседе с сайтом MK.ru.

При этом известно, что у рыбаков была 20-литровая канистра с питьевой водой и удочки. Они могли ловить рыбу и не голодать, выразил уверенность капитан.