Названа возможная причина смерти двух из трёх дрейфовавших в Охотском море рыбаков
Капитан 1-го ранга Гундаров объяснил, почему Пичугин выжил, а его родные нет
Спасение Михаила Пичугина. Фото © Telegram / Kamchatka_life.ru
Причиной смерти двух рыбаков из трёх в Охотском море могли стать физиологические особенности организма. Например, чувствительность к холоду. Кроме того, брат и племянник 46-летнего Михаила Пичугина могли впасть в панику и потерять надежду на то, что выживут. Такими догадками поделился капитан 1-го ранга Владимир Гундаров в беседе с сайтом MK.ru.
При этом известно, что у рыбаков была 20-литровая канистра с питьевой водой и удочки. Они могли ловить рыбу и не голодать, выразил уверенность капитан.
«Если в море находишься и у тебя есть удочки, значит, ты едой уже обеспечен. Такого не бывает, чтобы ничего не поймалось в течение суток», — отметил он.
Напомним, в плавание по Охотскому морю 9 августа отправились двое братьев и 15-летний сын одного из них. Троица планировала доплыть до Сахалина и посмотреть китов, но в назначенное время не вышла на связь. Поиски не дали результата. А 14 октября дрейфующую лодку со сломанным двигателем нашли вблизи камчатского села Усть-Хайрюзово — это почти в тысяче километров от пункта назначения. Выжил лишь один человек — Михаил Пичугин, его брат и племянник погибли. В катамаране выживший провёл 67 дней, исхудав на 50 килограммов. Операция по спасению была заснята на видео. Некоторое время назад мужчина пришёл в себя и объяснил, как смог выжить. В частности, организм мог перейти в режим эндогенного питания, когда он начинает переваривать свои мышцы и жиры. Подробнее о том, что известно о Михаиле Пичугине, — в большом материале Life.ru.