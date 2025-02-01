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1 февраля, 09:39

Эксперт по недвижимости назвал лучшее время для поиска арендного жилья

Эксперт Хисматов: Для экономии искать арендное жильё нужно с декабря по март

На стоимсоть аренды жилья влияет сезонность. К примеру, летом и в конце осени спрос растёт из-за активного переезда студентов и выпускников. А зимой, наоборот, увеличивается количество доступных лотов. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Родион Хисматов.

«Если ваша цель — сэкономить, то эти сезоны (период с декабря по март) — лучшее время для поиска арендного жилья», — подчеркнул он в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам эксперта, при высоком предложении и низкой конкуренции среди потенциальных арендаторов легче добиться от собственников уступок, в том числе снижения стоимости или включения коммунальных платежей в общий чек. Тем не менее при планировании переезда поиск жилья нужно начинать как можно раньше, порекомендовал специалист.

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Обложка ©

pixabay / Schluesseldienst

Борис Эльфанд
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