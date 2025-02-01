Эксперт по недвижимости назвал лучшее время для поиска арендного жилья

На стоимсоть аренды жилья влияет сезонность. К примеру, летом и в конце осени спрос растёт из-за активного переезда студентов и выпускников. А зимой, наоборот, увеличивается количество доступных лотов. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Родион Хисматов.

«Если ваша цель — сэкономить, то эти сезоны (период с декабря по март) — лучшее время для поиска арендного жилья», — подчеркнул он в беседе с РИА «ФедералПресс».