«Мы попадём в ад»: Союзнику России в Европе выдали «чёрную метку»
Политолог Топорнин: Фицо теряет контроль над парламентом Словакии
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потерял контроль над парламентом. Оппозиционные депутаты требуют досрочных выборов, а сам политик констатирует, что «всё катится в ад». Об этом заявил РИА «Новости» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
«Я сказал им: разберитесь с этим или мы попадём в ад. <…> Если Словацкая национальная партия и «Голос» не обеспечат функционирование парламента, единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы», — предупреждал Фицо.
Тем временем противники Фицо не оценили его трудов об энергетической безопасности. Партия «Свобода и солидарность» осудила встречу с Путиным, «Прогрессивная Словакия» рекомендовала премьеру обсуждать поставки газа с Киевом, а не с Москвой. Помимо этого, с их точки зрения, глава правительства занимается внешней политикой, а не внутренними проблемами вроде роста цен.
Эксперт сообщил, что за Фицо выступает около 40% избирателей. Оппозицию поддержат 35%, а остальные ещё не определились.
Напомним, что недавно в Словакии прошли оппозиционные митинги. В Братиславе собрались около 60 тысяч человек, скандирующих, что Словакия является частью Европы. При этом, в протестах участвовало довольно большое количество украинцев. Антиправительственные протесты в Словакии устраивал «Грузинский национальный легион»*, который непосредственно связан с Украиной, заявил Фицо.