Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потерял контроль над парламентом. Оппозиционные депутаты требуют досрочных выборов, а сам политик констатирует, что «всё катится в ад». Об этом заявил РИА «Новости» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Я сказал им: разберитесь с этим или мы попадём в ад. <…> Если Словацкая национальная партия и «Голос» не обеспечат функционирование парламента, единственным решением для этой страны будут досрочные парламентские выборы», — предупреждал Фицо.

Тем временем противники Фицо не оценили его трудов об энергетической безопасности. Партия «Свобода и солидарность» осудила встречу с Путиным, «Прогрессивная Словакия» рекомендовала премьеру обсуждать поставки газа с Киевом, а не с Москвой. Помимо этого, с их точки зрения, глава правительства занимается внешней политикой, а не внутренними проблемами вроде роста цен.