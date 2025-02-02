Алаудинов раскрыл обман коменданта ВСУ с коридором для мирных жителей из Суджи

В Курской области украинские военнослужащие, временно оккупировавшие Суджу и прилегающие посёлки, не дают мирным жителям покинуть территорию, несмотря на все усилия российской стороны организовать гуманитарный коридор. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он рассказал, что пару месяцев назад на связь с ним вышла девушка из Суджи. Она попросила помочь ей и другим мирным гражданам выбраться в безопасную зону. По её словам, представители украинской комендатуры уже дали разрешение и дело якобы осталось за российскими военными. Алаудинов через девушку смог связаться по телефону с комендантом ВСУ в Судже.

«Я сказал, я готов организовать любой коридор для того, чтобы вывести наших мирных жителей. Он сказал, всё хорошо, я сейчас переговорю, дам ответ. Даёт ответ, говорит, что он не может их вывести через линию боевого соприкосновения, он их может только в обратную сторону. Я говорю, хорошо, я готов организовать, сделать что угодно, вывезите их в обратную сторону», — пояснил Алаудинов.

Затем комендант перезвонил и сослался на отсутствие полномочий у себя для принятия таких решений, он попросил все вопросы по гуманитарному коридору урегулировать через омбудсмена РФ Татьяну Москалькову. Алаудинов передал просьбу чиновнице, после чего Москалькова сразу связалась с украинским уполномоченным по правам человека. Однако, несмотря на её попытки договориться, Киев не реагировал, а представители комендатуры в Судже перестали выходить на связь.