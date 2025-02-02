Маршруты ракет HIMARS разнесли в пух и прах попытки Киева обвинить Россию в ударе по Судже
Мирошник назвал провокацией все попытки обвинить РФ в ударе по интернату в Судже
Украинские попытки обвинить Россию в ракетном ударе по школе-интернату в городе Судже Курской области — это серьёзная информационная провокация. Киев и Запад точно знают, что атака ракетами HIMARS была совершена с территории Сумской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
«Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже — это зверство и военное преступление киевского режима. А попытка обвинить в этом Россию — акт вероломства и зашкаливающего цинизма. Украина развернула эту «информационную провокацию», прекрасно понимая, что и Россия, и «западные партнёры» прекрасно знают, что удар нанесён с территории Сумской области. Сегодня это точно подтверждает российское Министерство обороны», — написал он.
Мирошник уверен, что Украина решила скрыть следы своих зверских преступлений и, таким образом, отвлечь внимание мирового сообщества от киевских атак в Русском Поречном. Дипломат задался вопросом, сколько ещё западникам необходимо доказательств, чтобы разглядеть звериный оскал киевского терроризма.
Напомним, что 1 февраля вечером ВСУ ударили по зданию школы-интерната в Судже. В момент атаки в учреждении находились мирные жители, которые не успели покинуть Курскую область. Согласно информации Минобороны РФ, удар был совершён киевским режимом с территории Сумской области. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн охарактеризовал этот инцидент как преступление, которое не будет иметь сроков давности.
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