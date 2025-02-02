Украинские попытки обвинить Россию в ракетном ударе по школе-интернату в городе Судже Курской области — это серьёзная информационная провокация. Киев и Запад точно знают, что атака ракетами HIMARS была совершена с территории Сумской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.