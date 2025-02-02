Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота в 2014 году, поэтому все пришедшие затем к власти в Киеве «западные ставленники и марионетки» тоже были вне закона, а значит перезапустить государственность в стране поможет создание учредительного съезда. Об этом сказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство. Если, конечно, останутся желающие продолжить своё политическое существование в такой обновлённой Украине», — пояснил он.