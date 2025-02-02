В России подсказали Украине способ вернуть государственность
Константинов: Вернуть государственность Украине может учредительный съезд
Украина потеряла свою легитимность после государственного переворота в 2014 году, поэтому все пришедшие затем к власти в Киеве «западные ставленники и марионетки» тоже были вне закона, а значит перезапустить государственность в стране поможет создание учредительного съезда. Об этом сказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство. Если, конечно, останутся желающие продолжить своё политическое существование в такой обновлённой Украине», — пояснил он.
Константинов уверен, что каждый регион Украины должен сам определиться, в каком государстве хочет продолжить своё существование. При этом, по его словам, потребуется новая Конституция для Незалежной, если она ещё останется на карте мира, в документе должны быть прописаны гарантии сохранения русского языка и культуры. «Без этого не будет легитимности», — резюмировал Константинов.
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако политик всё ещё удерживает власть в стране. Именно поэтому Зеленский отказывается от любых мирных предложений и не желает соглашаться на режим прекращения огня. Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми заявил, что Украина перейдёт к мирным переговорам только после установления в стране легитимной власти.
ТАСС / Zuma