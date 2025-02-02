Новый лидер Сирии совершил первый зарубежный визит

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) совершил первый зарубежный визит. Глава республики посетил Саудовскую Аравию, где у него состоялись переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает SPA.

Как уточняет агентство, принц представил временного президента Сирии членам кабмина королевства. После этого он сам познакомился с министрами и чиновниками, которые вошли в состав сирийской делегации.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что новые сирийские власти расформировали парламент страны. Кроме того, были распущены силовые ведомства и начат процесс создания новых органов. В свою очередь главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января назначили временным президентом страны.