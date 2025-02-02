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2 февраля, 17:55

Новый лидер Сирии совершил первый зарубежный визит

Сирийский лидер аш-Шараа совершил первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию

Лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) совершил первый зарубежный визит. Глава республики посетил Саудовскую Аравию, где у него состоялись переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает SPA.

Как уточняет агентство, принц представил временного президента Сирии членам кабмина королевства. После этого он сам познакомился с министрами и чиновниками, которые вошли в состав сирийской делегации.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что новые сирийские власти расформировали парламент страны. Кроме того, были распущены силовые ведомства и начат процесс создания новых органов. В свою очередь главу новой администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января назначили временным президентом страны.

Напомним, 8 декабря 2024 года вооружённые силы сирийской оппозиции вошли в Дамаск. Президент стран Башар Асад покинул пост и срочно уехал из Сирии вместе с семьёй, обратившись за убежищем в Россию, которое было ему предоставлено. Асад находился у власти в САР на протяжении 24 лет. Ранее эту должность занимал его отец, Хафез Асад.

Обложка ©

ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI

Юрий Лысенко
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