Спасатели завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Спасатели завершили свои действия на месте происшествия в жилом комплексе «Алые Паруса». По предварительным данным, один человек погиб, а ещё четверо получили ранения в результате взрыва неустановленного устройства в холле высотного здания.

Как сообщают корреспонденты с места событий, вертолёт Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК «Алые паруса», не забрав ни одного пострадавшего. Борт, обычно используемый для эвакуации, простоял на месте около получаса, и в итоге вылетел пустым.