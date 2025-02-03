Спасатели завершили работу на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
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Спасатели завершили свои действия на месте происшествия в жилом комплексе «Алые Паруса». По предварительным данным, один человек погиб, а ещё четверо получили ранения в результате взрыва неустановленного устройства в холле высотного здания.
Как сообщают корреспонденты с места событий, вертолёт Московского авиационного центра (МАЦ) покинул территорию рядом с ЖК «Алые паруса», не забрав ни одного пострадавшего. Борт, обычно используемый для эвакуации, простоял на месте около получаса, и в итоге вылетел пустым.
Напомним, сегодня утром в элитном московском ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. Ранения получили четверо человек, один погиб. СК РФ возбудил уголовное дело. Предполагается, что целью атаки был основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.