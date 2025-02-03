Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ

Власти Грузии приняли решение отозвать своих представителей из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно на заседании бюро парламента страны в понедельник, 3 февраля.

«Мы надеемся, что ПАСЕ вернется к своим основным принципам, основанным на уважении к демократии и суверенитету» , — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Грузинская делегация включает вице-спикера парламента Тея Цулукиани, а также депутатов Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили и запасных парламентариев Левана Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиада Шаламберидзе. Они уже направили соответствующий запрос председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с условием, что до апреля в стране будут проведены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». В результате права грузинской делегации будут ограничены, а ее полномочия пересмотрены в апреле. В ответ на это Тея Цулукиани объявила о прекращении участия Грузии в деятельности ПАСЕ.