Грузия отозвала свою делегацию из ПАСЕ
Глава парламента Грузии Папуашвили сообщил об отзыве делегации из ПАСЕ
Власти Грузии приняли решение отозвать своих представителей из делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом стало известно на заседании бюро парламента страны в понедельник, 3 февраля.
«Мы надеемся, что ПАСЕ вернется к своим основным принципам, основанным на уважении к демократии и суверенитету» , — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузинская делегация включает вице-спикера парламента Тея Цулукиани, а также депутатов Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили и запасных парламентариев Левана Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиада Шаламберидзе. Они уже направили соответствующий запрос председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.
29 января ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с условием, что до апреля в стране будут проведены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». В результате права грузинской делегации будут ограничены, а ее полномочия пересмотрены в апреле. В ответ на это Тея Цулукиани объявила о прекращении участия Грузии в деятельности ПАСЕ.
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась настроить президента США Дональда Трампа против России. Во время встречи в Париже она просила его обратить внимание на проблемы страны, чтобы противостоять Москве.
ТАСС / Инна Кукуджанова