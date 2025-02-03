Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможном месте встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Reuters о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве места возможных переговоров лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Представитель Кремля заявил, что никаких новостей касательно организации этой встречи пока нет.

«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — сказал РБК представитель Кремля.

Пока западные СМИ гадают в какой стране произойдёт долгожданная встреча Путина и Трампа — в ОАЭ или Саудовской Аравии — Песков расставил все точки над «i», ранее заявив, что пока планируется только сам контакт. Причём подготовка идёт с обеих сторон.