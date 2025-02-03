Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможном месте встречи Путина и Трампа
Песков: Подвижек по организации встречи Путина и Трампа по-прежнему нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Reuters о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве места возможных переговоров лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Представитель Кремля заявил, что никаких новостей касательно организации этой встречи пока нет.
«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — сказал РБК представитель Кремля.
Пока западные СМИ гадают в какой стране произойдёт долгожданная встреча Путина и Трампа — в ОАЭ или Саудовской Аравии — Песков расставил все точки над «i», ранее заявив, что пока планируется только сам контакт. Причём подготовка идёт с обеих сторон.
Прежде хозяин Белого дома сообщил, что его администрация активно работает над вопросом урегулирования конфликта на Украине и ведёт подготовку к предстоящей встрече с Владимиром Путиным. Российский лидер отмечал, что не против встретиться с Трампом, так как у них уже налажены «доверительные и прагматичные» отношения.
Life.ru