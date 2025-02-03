Трамп выведет США из ещё одной крупной мировой организации
Politico: Трамп подпишет указ о выходе США из СПЧ ООН
Президент США Дональд Трамп подпишет указ о выходе страны из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека (СПЧ ООН), а также запретит финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ, это произойдёт до конца понедельника, 3 февраля.
«Как ожидается, сегодня Трамп издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запретит будущее финансирование Агентства ООН по Газе», — говорится в сообщении.
В первый президентский срок Трампа США также выходили из СПЧ ООН. А 21 января Трамп вновь прекратил членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Республиканец ранее отмечал, что за время его первого президентского срока США при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляли организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов. Кроме того, он вывел Соединённые Штаты из Парижского соглашения по климату.
Напомним, что 4 февраля Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это первый иностранный политик, которого республиканец пригласил в Белый дом на своём втором сроке. Тель-Авив ранее запретил деятельность БАПОР на территории Израиля.
Shuttertock / FOTODOM / Alexandros Michailidis