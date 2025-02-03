Трамп выведет США из ещё одной крупной мировой организации

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о выходе страны из Совета Организации Объединённых Наций по правам человека (СПЧ ООН), а также запретит финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ, это произойдёт до конца понедельника, 3 февраля.

В первый президентский срок Трампа США также выходили из СПЧ ООН. А 21 января Трамп вновь прекратил членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Республиканец ранее отмечал, что за время его первого президентского срока США при населении около 350 миллионов человек ежегодно отчисляли организации 500 миллионов долларов. В то же время Китай с населением более 1,4 миллиарда тратил всего 39 миллионов. Кроме того, он вывел Соединённые Штаты из Парижского соглашения по климату.