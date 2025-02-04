Президент Турции Эрдоган нанесёт визит в Сирию перед началом Рамадана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сирию перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнётся 1 марта. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.

Согласно информации издания, президент переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа уже во вторник, 4 февраля, посетит Турцию с официальным визитом. Во время встречи он передаст Эрдогану приглашение посетить Дамаск.