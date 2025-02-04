Президент Турции Эрдоган нанесёт визит в Сирию перед началом Рамадана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Х / Recep Tayyip Erdoğan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сирию перед началом священного для мусульман месяца Рамадан, который начнётся 1 марта. Об этом сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.
Согласно информации издания, президент переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа уже во вторник, 4 февраля, посетит Турцию с официальным визитом. Во время встречи он передаст Эрдогану приглашение посетить Дамаск.
Рамадан в 2025 году начнётся 28 февраля с заходом солнца, а первый день поста придётся на 1 марта. Последний день поста продлится до вечера 29 марта.
Ранее Эрдоган заявил, что попытки разделить Сирию на три части были успешно предотвращены. Он подчеркнул важность усилий новых властей САР по обеспечению политической и территориальной целостности страны. Напомним, 8 декабря 2024 года вооружённые силы сирийской оппозиции вошли в Дамаск. Президент стран Башар Асад покинул пост и срочно уехал из Сирии вместе с семьёй, обратившись за убежищем в Россию, которое было ему предоставлено.