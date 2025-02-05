В Тобольске заключённые пытались поднять бунт в ИВС перед отправкой по этапу

В изоляторе временного содержания города Тобольска удалось предотвратить бунт заключённых, которые протестовали против этапирования в колонию и заблокировали дверь в камеру. Среди них есть пострадавший, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дверь в одну из камер заблокировали ещё накануне вечером. Это сделали пятеро заключённых, перевезённых 1 февраля из тюменского СИЗО в Тобольск. Саитов, Ихсанов, Арканов, Мишуков и Канлыбаев были осуждены за кражи, угон автомобиля, нарушение ПДД и убийство. Все, кроме последнего, имели предыдущие судимости.