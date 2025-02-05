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Регион
5 февраля, 07:01

В Тобольске заключённые пытались поднять бунт в ИВС перед отправкой по этапу

SHOT: В Тобольске предотвратили бунт заключённых в ИВС перед отправкой в ИК

В изоляторе временного содержания города Тобольска удалось предотвратить бунт заключённых, которые протестовали против этапирования в колонию и заблокировали дверь в камеру. Среди них есть пострадавший, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дверь в одну из камер заблокировали ещё накануне вечером. Это сделали пятеро заключённых, перевезённых 1 февраля из тюменского СИЗО в Тобольск. Саитов, Ихсанов, Арканов, Мишуков и Канлыбаев были осуждены за кражи, угон автомобиля, нарушение ПДД и убийство. Все, кроме последнего, имели предыдущие судимости.

В итоге начальница конвоя ИВС не смогла её открыть дверь и провести проверку, ей потребовалась помощь. Совместно с сотрудниками наряда они выбили дверь и смогли попасть в камеру. Один из заключённых был доставлен в больницу с ранениями, которые он нанёс себе лезвием.

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Ранее Life.ru рассказал о взрыве, который произошёл в кабинете сисадмина ростовского СИЗО-1, где располагается главный компьютер. Причиной инцидента могла стать некачественная проводка. В момент взрыва в помещении находились два сотрудника колонии, но с ними всё в порядке. В результате пожара было уничтожено около 10 личных дел заключённых.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch

Наталья Афонина
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