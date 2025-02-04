Украинские командиры обманом посылают новобранцев на самые горячие участки фронта. Об этом рассказала изданию Politico военный медик с Украины по имени Анастасия, которую без опыта отправили на «кровавое поле битвы».

«К тому времени, когда я прибыла [на фронт], у меня не было даже начальной военной подготовки. Моё бывшее командование подделало мои документы. Уже здесь меня научили собирать оружие и оказали большую помощь», — рассказала медик.

Анастасия рассказала, что её обманом заслали в один из самых опасных участков фронта — под Курахово в ДНР. 6 января контроль над городом перешёл к ВС РФ.

Авторы отметили, что такие истории на Украине не являются единичными, поскольку военные таким образом компенсируют нехватку солдат на сложных направлениях. Медсестра обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в проблемах в армии. Анастасия заявила, что он заменил офицеров штаба на «своих людей», которые хотят докладывать вышестоящему руководству только о победах, неважно, сколько жизней это будет стоить.