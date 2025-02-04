Украинскую медсестру по поддельным документам отправили на «кровавое поле битвы»
Украинский врач: ВСУ обманом шлют новобранцев на самые горячие участки фронта
Украинские командиры обманом посылают новобранцев на самые горячие участки фронта. Об этом рассказала изданию Politico военный медик с Украины по имени Анастасия, которую без опыта отправили на «кровавое поле битвы».
«К тому времени, когда я прибыла [на фронт], у меня не было даже начальной военной подготовки. Моё бывшее командование подделало мои документы. Уже здесь меня научили собирать оружие и оказали большую помощь», — рассказала медик.
Анастасия рассказала, что её обманом заслали в один из самых опасных участков фронта — под Курахово в ДНР. 6 января контроль над городом перешёл к ВС РФ.
Авторы отметили, что такие истории на Украине не являются единичными, поскольку военные таким образом компенсируют нехватку солдат на сложных направлениях. Медсестра обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в проблемах в армии. Анастасия заявила, что он заменил офицеров штаба на «своих людей», которые хотят докладывать вышестоящему руководству только о победах, неважно, сколько жизней это будет стоить.
А ещё Украине приходится готовить новобранцев в ускоренных темпах в условиях абсолютной безнадёги. По сути, задача у этих людей на фронте — постараться не умереть до начала мирного процесса. Это наносит огромный ущерб психологическому состоянию бойцов, как отмечал ранее главком ВСУ Сырский. Кроме того, «салагами» нельзя восполнить колоссальные потери украинских ВС на фронте, из-за чего численность войск уменьшается только быстрее.
Shutterstock / FOTODOM / Rotozey