Песков: США не принимали решения о возвращении РФ захваченной дипсобственности

Новая администрация США ещё не принимала решений о возвращении российской стороне её дипломатической собственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что возможность возвращения дипсобственности напрямую зависит от решений, которые будет принимать вашингтонская администрация.

« Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Наша собственность является незаконно удерживаемой Соединёнными Штатами в нарушение всех норм и правил », — сказал Песков.

Напомним, в сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. А в апреле 2018 года представителям США удалось попасть на территорию резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на двери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Штатов рейдерским захватом. 24 апреля сотрудники закрытого российского генконсульства в Сиэтле покинули город. Позднее посол РФ в США счёл действия Вашингтона в отношении генконсульства антироссийскими и очень недружественными.