Песков: США не принимали решения о возвращении РФ захваченной дипсобственности
Новая администрация США ещё не принимала решений о возвращении российской стороне её дипломатической собственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что возможность возвращения дипсобственности напрямую зависит от решений, которые будет принимать вашингтонская администрация.
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Наша собственность является незаконно удерживаемой Соединёнными Штатами в нарушение всех норм и правил», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что такова и фактическая, и юридическая оценка ситуации.
Напомним, в сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. А в апреле 2018 года представителям США удалось попасть на территорию резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на двери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Штатов рейдерским захватом. 24 апреля сотрудники закрытого российского генконсульства в Сиэтле покинули город. Позднее посол РФ в США счёл действия Вашингтона в отношении генконсульства антироссийскими и очень недружественными.
Life.ru