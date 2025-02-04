По стопам родителей: Чем занимаются дети SHAMAN, Юры Борисова, Костомарова и других звёзд
Kp.ru: Дети SHAMAN, Юры Борисова и Костомарова пошли по стопам родителей
SHAMAN c дочерью Варварой. Обложка © Кадр из шоу «Песни от всей души» / «Россия-1»
Очень часто дети, глядя на успех родителей, хотят пойти по их стопам. Вот и дочка певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), 10-летняя Варвара Дронова не исключение. Девочка увлекается вокалом и даже успела спеть дуэтом вместе со своим знаменитым папой, пишет kp.ru.
Варвара вместе с отцом появилась на передаче «Песни от всей души», исполнив хит «Новогодние игрушки». Звёздное жюри, включая звезду советского кинематографа Ирину Алфёрову, отметили её талант и красоту.
Не исключено, что знаменитыми артистками станут дочери номинанта на премию «Оскар» Юры Борисова. В недавнем интервью старшая Марфа призналась, что уже получила первую роль — в актёрской студии она сыграет маленькую Бабу Ягу. Также девочка любит рисовать. Младшая Акулина тоже увлекается живописью, ещё ей нравится балет.
По стопам знаменитой мамы может пойти 11-летний Платон Шепелев — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. Мальчик увлекается музыкой и играет на электрогитаре. Также он пробует сниматься в сериалах и увлекается спортом — с этого учебного года звёздный наследник зачислен в школу Олимпийского резерва по баскетболу.
Своей дочерью могут гордиться фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина. 14-летняя Анастасия хоть и не выбрала фигурное катание, но тоже, как и родители, профессионально занимается спортом. Она играет в теннис и проявляет интерес к экстремальному вейкбордингу.
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