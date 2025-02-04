Украинский Пёс Патрон облаял Илона Маска за закрытие USAID

Украинский пёс Патрон, который создает обучающие мультфильмы для детей, выразил недовольство по поводу решения Илона Маска о закрытии USAID. Он отметил, что именно это агентство обеспечивало финансирование образовательные программы Украине. Теперь остается неясным, сможет ли проект продолжаться в будущем.

«Но здесь я хочу выразить свою благодарность всем американским гражданам, которые платят налоги. Не знаю, смогу ли я продолжать творить, но моё сердце переполнено благодарностью людям, благодаря которым это стало возможным», — написал Патрон у себя в социальных сетях.