Украинский Пёс Патрон облаял Илона Маска за закрытие USAID
Пёс Патрон. Обложка © Wikipedia / Dsns.gov.ua
Украинский пёс Патрон, который создает обучающие мультфильмы для детей, выразил недовольство по поводу решения Илона Маска о закрытии USAID. Он отметил, что именно это агентство обеспечивало финансирование образовательные программы Украине. Теперь остается неясным, сможет ли проект продолжаться в будущем.
«Но здесь я хочу выразить свою благодарность всем американским гражданам, которые платят налоги. Не знаю, смогу ли я продолжать творить, но моё сердце переполнено благодарностью людям, благодаря которым это стало возможным», — написал Патрон у себя в социальных сетях.
Напомним, Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), объявил о ликвидации USAID. Он охарактеризовал агентство как «змеиное гнездо радикально левых марксистов» и выразил мнение, что оно использовало средства налогоплательщиков для финансирования исследований в области биологического оружия. Кроме того, советник Трампа заявил, что этот «комок червей» не будут восстанавливать, за что его заподозрили в работе на российскую разведку.