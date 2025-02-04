Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 12:30

Украинский Пёс Патрон облаял Илона Маска за закрытие USAID

Пёс Патрон. Обложка © Wikipedia / Dsns.gov.ua

Пёс Патрон. Обложка © Wikipedia / Dsns.gov.ua

Украинский пёс Патрон, который создает обучающие мультфильмы для детей, выразил недовольство по поводу решения Илона Маска о закрытии USAID. Он отметил, что именно это агентство обеспечивало финансирование образовательные программы Украине. Теперь остается неясным, сможет ли проект продолжаться в будущем.

«Но здесь я хочу выразить свою благодарность всем американским гражданам, которые платят налоги. Не знаю, смогу ли я продолжать творить, но моё сердце переполнено благодарностью людям, благодаря которым это стало возможным», — написал Патрон у себя в социальных сетях.

Снова сработало: Закрытие USAID в США связали с «проклятым рукопожатием» Зеленского
Снова сработало: Закрытие USAID в США связали с «проклятым рукопожатием» Зеленского

Напомним, Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности американского правительства (DOGE), объявил о ликвидации USAID. Он охарактеризовал агентство как «змеиное гнездо радикально левых марксистов» и выразил мнение, что оно использовало средства налогоплательщиков для финансирования исследований в области биологического оружия. Кроме того, советник Трампа заявил, что этот «комок червей» не будут восстанавливать, за что его заподозрили в работе на российскую разведку.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar