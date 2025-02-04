«Тут капельница…» Вдова Владимира Лёвкина озвучила его последние слова
Вдова Владимира Лёвкина из «На-На» озвучила его последние слова
Владимир Лёвкин с женой Мариной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina
Вдова Владимира Лёвкина Марина рассказала о последних днях жизни музыканта. Также она призналась, что не переживала за супруга, так как верила в его скорое возвращение домой. В эфире программы «Пусть говорят» Лёвкина сообщила, что и сам экс-солист группы «На-На» не предчувствовал скорого конца, поэтому старался держаться бодро.
Вдова артиста рассказала, что 15 ноября прошлого года его увезли в больницу с признаками простуды. Лёвкин совершенно не хотел ложиться на обследование, но жена настояла. В медучреждении выяснилось, что у бывшего «нанайца» пневмония, и его принялись лечить. После процедур он постоянно чувствовал слабость, но преодолевал её, чтобы пообщаться по телефону с близкими людьми.
«Тут капельница… Всё, мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я сплю здесь», — таковы были последние слова артиста.
После этого разговора — 16 ноября — Лёвкина перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния, а 17 ноября его не стало. При этом вдова певца отметила, что умер он не от онкологии, с которой боролся с 2003 года, а от последствий перенесённой пневмонии. Артист был полон сил и желания жить дальше.
«Володя не предчувствовал смерть — предчувствия были у меня, да и то в последний день, когда я очень сильно за него испугалась. Тогда ходила по квартире и постоянно мёрзла. Не могу объяснить, почему так», — рассказала вдова артиста.
Напомним, Владимир Лёвкин скончался 17 ноября. Музыканту было 57 лет. Экс-«нанайца» похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Несмотря на то, что более 20 лет артист боролся с онкологией, вскрытие показало другую причину смерти — артист умер от пневмонии.