Дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия: «Это не рак»

Певец Владимир Лёвкин, умерший на 58-м году жизни, скончался не из-за рецидива рака. Об этом заявила дочь экс-солиста «На-На» Виктория.

«Я хочу опровергнуть всё, что написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!», — заявила дочь Лёвкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.