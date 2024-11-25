Дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия: «Это не рак»
Могила Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru
Певец Владимир Лёвкин, умерший на 58-м году жизни, скончался не из-за рецидива рака. Об этом заявила дочь экс-солиста «На-На» Виктория.
«Я хочу опровергнуть всё, что написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!», — заявила дочь Лёвкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Согласно заключению экспертизы, официальной причиной смерти Лёвкина стала пневмония.
Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него была диагностирована онкология лимфатической системы, тогда артист смог победить болезнь. Изначально сообщалось, что экс-солист группы «На-На» умер из-за рецидива рака. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На прощальную церемонию приехали участники нынешнего состава группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист коллектива Павел Соколов. Также проводить Лёвкина в последний путь прибыли Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова. Бари Алибасова не было — продюсер не смог приехать из-за плохого самочувствия.