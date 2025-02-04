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Регион
4 февраля, 16:07

Москалькова призвала ООН к жёсткости после равнодушной реакции на атаку ВСУ детского автобуса

Москалькова призвала ООН жёстко отреагировать на атаку ВСУ на автобус с детьми

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Школьный автобус в Запорожье после атаки дрона ВСУ. Фото © Телеграм / Балицкий Евгений

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ООН обязана жёстко отреагировать на атаку беспилотника украинских вооружённых сил на автобус с детьми в Запорожской области. Она подчеркнула, что это не просто преступление против человечности, а скорее акт откровенного и циничного фашизма. По её словам, нападение на мирных граждан свидетельствует о полном отсутствии моральных принципов у тех, кто совершает такие зверства.

«Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, комитет ООН по правам ребёнка жёстко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан», — написала Москалькова в своем телеграм-канале.

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Сегодня утром украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области, в результате чего пострадал водитель и пять детей. Life.ru показывал, что осталось от транспортного средства после жестокой атаки. В ООН поразили равнодушием, там заявили, что удар будет учтён в отчётах Управления Верховного комиссара по правам человека, если информация о происшествии «получит подтверждение».

Александра Мышляева
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