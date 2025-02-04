Москалькова призвала ООН к жёсткости после равнодушной реакции на атаку ВСУ детского автобуса

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ООН обязана жёстко отреагировать на атаку беспилотника украинских вооружённых сил на автобус с детьми в Запорожской области. Она подчеркнула, что это не просто преступление против человечности, а скорее акт откровенного и циничного фашизма. По её словам, нападение на мирных граждан свидетельствует о полном отсутствии моральных принципов у тех, кто совершает такие зверства.