Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 06:26

СК опроверг данные, что мать погибших под Красноярском детей хотела их отравить

Данные из телевизионного ток-шоу о намерении матери умышленно отравить свою семью в посёлке Красная Сопка Красноярского края не являются действительными. С опровержением выступила пресс-служба регионального Следкома.

Ранее в эфир федерального телеканала вышла передача с участием родителей погибших детей. Там блогер Диана Пегас заявила, что накануне смерти малышей мать искала в Интернете данные, как отравить семью.

«СК были изъяты телефоны всех членов семьи и осмотрены с применением криминалистической техники, которая позволяет обнаружить в мобильных устройствах даже удалённую информацию. Каких-либо данных, содержащих запросы, «как отравить всю семью», не обнаружено. В связи с чем информация, озвученная в ток-шоу блогером, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что отец семейства вообще прибыл на съёмку, нарушив судебный запрет на выезд. Он был дополнительно допрошен правоохранителями после инцидента.

«Случайность или мистика»: Отец пяти погибших детей из Красноярского края назвал свою жизнь трагедией
«Случайность или мистика»: Отец пяти погибших детей из Красноярского края назвал свою жизнь трагедией

Напомним, что трагедия в семье из Красной Сопки произошла в сентябре прошлого года. Отец семейства распылил в доме дихлофос, но из-за несоблюдения мер безопасности, все члены семьи отравились парами ядовитого средства. Четверо детей умерли, а родителей госпитализировали. Мать находилась на последнем месяце беременности, в ноябре она родила пятого ребёнка. Но 2 февраля этого года трёхмесячный малыш умер.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar