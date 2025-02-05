СК опроверг данные, что мать погибших под Красноярском детей хотела их отравить

Данные из телевизионного ток-шоу о намерении матери умышленно отравить свою семью в посёлке Красная Сопка Красноярского края не являются действительными. С опровержением выступила пресс-служба регионального Следкома.

Ранее в эфир федерального телеканала вышла передача с участием родителей погибших детей. Там блогер Диана Пегас заявила, что накануне смерти малышей мать искала в Интернете данные, как отравить семью.

«СК были изъяты телефоны всех членов семьи и осмотрены с применением криминалистической техники, которая позволяет обнаружить в мобильных устройствах даже удалённую информацию. Каких-либо данных, содержащих запросы, «как отравить всю семью», не обнаружено. В связи с чем информация, озвученная в ток-шоу блогером, не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что отец семейства вообще прибыл на съёмку, нарушив судебный запрет на выезд. Он был дополнительно допрошен правоохранителями после инцидента.