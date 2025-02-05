«Ухо надорвано»: В детском саду рассказали о побоях у убитого отчимом мальчика
RT: Детсад сообщал полиции о следах побоев у убитого под Калининградом мальчика
Работники детского сада, куда ходил убитый мальчик из Черняховска в Калининградской области, видели у него побои и вызывали полицию в прошлом году. Об этом рассказала одна из сотрудниц учреждения.
«Ребёнок пришёл избитый: на ногах от попы до пяток были фиолетовые полосы от того, что его секли проводом, ухо было надорвано. Воспитатель и психолог вызвали полицию. Всё было зафиксировано», — пояснила сотрудница сада в беседе с RT.
Мальчик, по словам собеседницы издания, был обижен на маму. Он жаловался, что она не защитила его, пока отчим бил. Детский сад обращался в опеку, там после проверки семьи отметили, что дети якобы сыты, обуты, а дома чисто. Сотрудница детсада выразила мнение, что органы опеки «сняли с себя ответственность». Мать мальчика отмечала, что у них такой способ воспитания детей. Кроме того, она хамила работникам детсада и угрожала им.
Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея. 5 февраля обвиняемого арестовали.
Kandinsky 3.1 / Life.ru