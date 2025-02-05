Путин пообещал обсудить с кабмином восстановление исторического центра Курска

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к его 1000-летию. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатором региона Александром Хинштейном.

Хинштейн предложил изменить подход к подготовке празднования 1000-летия Курска и сконцентрировать усилия на восстановлении исторического центра. Российский лидер поддержал его идею.