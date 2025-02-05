Путин пообещал обсудить с кабмином восстановление исторического центра Курска
Александр Хинштейн и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопросы восстановления исторического центра Курска к его 1000-летию. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатором региона Александром Хинштейном.
Хинштейн предложил изменить подход к подготовке празднования 1000-летия Курска и сконцентрировать усилия на восстановлении исторического центра. Российский лидер поддержал его идею.
«Хорошо, так и сделаем. Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю», — сказал президент.
Ранее Путин обсудил с Хинштейном возвращение земельных участков жителям региона. Глава государства остался недоволен размером компенсации гражданам курского приграничья. По его словам, выплаты размером 150 тысяч рублей недостаточно, поэтому необходимо дополнительно решать проблемы местных жителей. Он также назвал очень сложной ситуацию в Курской области. Глава государства попросил врио губернатора региона быть в контакте с курянами.