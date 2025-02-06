«Ничего не бойся»: Форвард «Ак Барса» заступился за юного фаната, которого задержала полиция

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов обратился к десятилетнему болельщику, которого задержали на матче казанской команды против СКА за выброшенную на лёд кепку. Нападающий заступился за фаната и даже сделал ему неожиданный подарок — свитер со своим автографом.

Ребёнок пришёл на встречу вместе с отцом. Когда Галимов оформил хет-трик, парень выбросил на лёд кепку. Несмотря на то, что это давняя традиция празднования тройного гола, юного болельщика вместе с папой задержала полиция.

«Рома, привет! Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет-трика. Приходи ещё, будешь поддерживать нас и дальше. Бросай шапки и кепки и ничего не бойся. Всё будет отлично», — сказал форвард в видеообращении.

Обращение Галимова к юному фанату. Видео © VK / ХК «Ак Барс»

Матч завершился уверенной победой «Ак Барса» со счетом 8:3.