Минфин США усомнился в способности БРИКС найти альтернативу доллару

Страны БРИКС пытаются уменьшить зависимость от доллара, но найти полноценную замену американской валюте члены объединения не смогут. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

По словам главы ведомства, за три десятилетия работы на валютных рынках он пришёл к однозначному выводу: никакая валюта не может конкурировать с долларом на глобальном уровне.