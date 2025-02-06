«На пороге большой войны»: Дугин предсказал семь великих битв по всему миру

Новое мироустройство на нашей планете будет установлено лишь по итогам семи битв, полагает директор Института Царьграда Александр Дугин. К ним философ отнёс разгорающуюся в США гражданскую войну, которую президенту Дональду Трампу ещё предстоит выиграть.

Вторая великая битва, по словам эксперта, — это СВО России на Украине. Также он подчеркнул важность противостояния Исламского мира вызову «Великого Израиля». Кроме того, философ заявил о необходимости победить глобалистов и их марионеток, чем предстоит заняться Китаю, Индии, Африке и Латинской Америке.

«Мы же пока ещё в войне и даже, быть может, на пороге настоящей большой войны. И только когда мы увидим конец этих войн, увидим, кто победитель, а кто побеждённый, тогда можно будет говорить о по-настоящему судьбоносных встречах великих лидеров великих держав для установления новой структуры нового миропорядка», — цитирует Дугина «Царьград».