«На пороге большой войны»: Дугин предсказал семь великих битв по всему миру
Дугин предсказал семь битв за новое мироустройство
Новое мироустройство на нашей планете будет установлено лишь по итогам семи битв, полагает директор Института Царьграда Александр Дугин. К ним философ отнёс разгорающуюся в США гражданскую войну, которую президенту Дональду Трампу ещё предстоит выиграть.
Вторая великая битва, по словам эксперта, — это СВО России на Украине. Также он подчеркнул важность противостояния Исламского мира вызову «Великого Израиля». Кроме того, философ заявил о необходимости победить глобалистов и их марионеток, чем предстоит заняться Китаю, Индии, Африке и Латинской Америке.
«Мы же пока ещё в войне и даже, быть может, на пороге настоящей большой войны. И только когда мы увидим конец этих войн, увидим, кто победитель, а кто побеждённый, тогда можно будет говорить о по-настоящему судьбоносных встречах великих лидеров великих держав для установления новой структуры нового миропорядка», — цитирует Дугина «Царьград».
Ранее Александр Дугин призвал создать русский ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев. Также он раскрыл суть договора между Россией и Ираном. Кроме того, философ объяснил неоднозначный жест Маска после инаугурации Трампа.
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