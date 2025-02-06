Допрыгались: Тренер-физиолог огорчил фанаток «дофаминовых прыжков»

Россиянки, практикующие популярную методику «дофаминовых прыжков», подвергают своё здоровье серьёзной опасности, заявил спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник. По его словам, ударные упражнения, при которых нужно бить пальцами об пол, создают высокую нагрузку на стопу, что может привести к проблемам с коленями, тазом, бёдрами и поясницей.

«А представьте, насколько увеличивается нагрузка на связочный аппарат стопы, которую начинает человек после длительного периода гиподинамии и в случае, если он обладает лишним весом», — отметил эксперт.