Песков: В Европе сознательно занимают однобокую позицию по Украине

Международные эксперты и организации, рассматривающие идею создания специального трибунала для расследования якобы имеющихся «преступлений России» на Украине, проявляют предвзятость и неконструктивность. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть в реальность», — констатировали в Кремле.