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6 февраля, 10:09

Песков: В Европе сознательно занимают однобокую позицию по Украине

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Международные эксперты и организации, рассматривающие идею создания специального трибунала для расследования якобы имеющихся «преступлений России» на Украине, проявляют предвзятость и неконструктивность. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть в реальность», — констатировали в Кремле.

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Отметим, что о реальных преступлениях, за которыми стоят украинские военные, междунардыне организации предпочитают молчать. Так, 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в городе Суджа Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. В МО РФ сообщили, что удары наносили из Сумской области Украины. СК РФ завёл уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, отдавшего преступный приказ.

Марина Фещенко
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