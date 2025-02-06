Песков: В Европе сознательно занимают однобокую позицию по Украине
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Международные эксперты и организации, рассматривающие идею создания специального трибунала для расследования якобы имеющихся «преступлений России» на Украине, проявляют предвзятость и неконструктивность. Об этом заявил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть в реальность», — констатировали в Кремле.
Отметим, что о реальных преступлениях, за которыми стоят украинские военные, междунардыне организации предпочитают молчать. Так, 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в городе Суджа Курской области. В здании укрывались гражданские, не успевшие покинуть зону боевых действий. В МО РФ сообщили, что удары наносили из Сумской области Украины. СК РФ завёл уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, отдавшего преступный приказ.