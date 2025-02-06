Стала известна сумма сделки по продаже доли Carlsberg в «Балтике»
Датская группа Carlsberg продала долю в «Балтике» за 34 млрд рублей
Сделка по продаже датской Carlsberg Group своей доли в «Пивоваренной компании »Балтика» в конечном итоге составила 34 миллиарда рублей. Об этом следует из отчёта компании.
«4 декабря 2024 года группа завершила продажу активов «Пивоваренной компании «Балтика» за 34 миллиарда рублей, а также получила принадлежащие «Балтике» пакеты акций Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan», — говорится в отчёте.
Перед заключением сделки обе стороны урегулировали все нерешённые юридические вопросы, включая спор относительно интеллектуальной собственности. После перечисления средств компании можно смело заявлять, что датская группа покинула российский рынок.
Напомним, в конце июня 2023 года Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своей российской компании «Балтика». Позже президент РФ Владимир Путин выпустил указ о передаче компании под временное управление государства. Датские бизнесмены возмутились, заявив о «краже» своего бизнеса. В декабре прошлого года датская группа объявила, что продает свою долю в «Балтике» двум топ-менеджерам российской компании, при этом оставляя за собой активы ООО «Карлсберг Азербайджан» и ТОО «Карлсберг Казахстан».
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