Стала известна сумма сделки по продаже доли Carlsberg в «Балтике»

Сделка по продаже датской Carlsberg Group своей доли в «Пивоваренной компании »Балтика» в конечном итоге составила 34 миллиарда рублей. Об этом следует из отчёта компании.

«4 декабря 2024 года группа завершила продажу активов «Пивоваренной компании «Балтика» за 34 миллиарда рублей, а также получила принадлежащие «Балтике» пакеты акций Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan», — говорится в отчёте.