Моря для женатиков: Стало известно, где любят отдыхать российские холостяки

Желающие завести курортный роман могут искать холостяков на российских пляжах — там любят отдыхать 15% неокольцованных граждан. Ещё 10% предпочитают поездки в Азию. При этом четверть отправляется в горы, а треть холостяков путешествуют по другим городам РФ. Оставшиеся 20% выбирают домашний уют, свидетельствуют результаты опроса, которые публикует «Газета.ru».

По данным издания, среди женатых пар лидирует отдых на море — российские курорты выбирают четверть супругов. Однако при гражданском браке россияне больше склонны посещать разные города нашей страны (30%). Этот же вид отдыха чаще всего выбирают пары, состоящие в несерьёзных отношениях (35%).