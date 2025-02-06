Моря для женатиков: Стало известно, где любят отдыхать российские холостяки
«Газета.ru»: Российские холостяки чаще всего отдыхают в городах РФ и горах
Желающие завести курортный роман могут искать холостяков на российских пляжах — там любят отдыхать 15% неокольцованных граждан. Ещё 10% предпочитают поездки в Азию. При этом четверть отправляется в горы, а треть холостяков путешествуют по другим городам РФ. Оставшиеся 20% выбирают домашний уют, свидетельствуют результаты опроса, которые публикует «Газета.ru».
По данным издания, среди женатых пар лидирует отдых на море — российские курорты выбирают четверть супругов. Однако при гражданском браке россияне больше склонны посещать разные города нашей страны (30%). Этот же вид отдыха чаще всего выбирают пары, состоящие в несерьёзных отношениях (35%).
Примечательно, что холостяки меньше остальных тратят на отдых — 60% готовы выделить на путешествие до 50 тысяч рублей. Пары в гражданском браке лидируют по уровню трат на человека — 31% могут отдать от 150 до 300 тысяч рублей. Супруги (44%) и россияне в несерьёзных отношениях (36%) тоже отдают предпочтение бюджетным вариантам до 50 тысяч рублей.