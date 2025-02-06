«Это большое счастье»: Татьяна Навка обратилась к вдовцу Заворотнюк

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения фигуриста Петра Чернышёва. Полгода назад он потерял жену, актрису Анастасию Заворотнюк.

«Перечислять достоинства Петра можно бесконечно. Единственное, что хочу сказать – за всеми его суперкачествами есть одно из главных, которое не часто встречается у талантливых людей. Он один из самых надёжных людей в моей жизни! Это большое счастье — иметь такого друга», — написала спортсменка в соцсетях.