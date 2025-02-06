«Это большое счастье»: Татьяна Навка обратилась к вдовцу Заворотнюк
Татьяна Навка поздравила фигуриста Чернышёва с днём рождения
Татьяна Навка и Петр Чернышёв. Обложка © VK / Татьяна Навка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения фигуриста Петра Чернышёва. Полгода назад он потерял жену, актрису Анастасию Заворотнюк.
«Перечислять достоинства Петра можно бесконечно. Единственное, что хочу сказать – за всеми его суперкачествами есть одно из главных, которое не часто встречается у талантливых людей. Он один из самых надёжных людей в моей жизни! Это большое счастье — иметь такого друга», — написала спортсменка в соцсетях.
Сегодня, 6 февраля, Чернышёву исполняется 54 года. Навка много лет работает с фигуристом, он играет главные роли в её ледовых шоу. Команда Navka Show также поздравила фигуриста, пожелав ему всего самого светлого и доброго.
Напомним, что Заворотнюк умерла 29 мая прошлого года от рака головного мозга. В годовщину их венчания вдовец пришёл на могилу покойной жены. После кончины супруги Чернышёв впервые вышел на лёд только 1 ноября. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в роли князя Потёмкина.