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6 февраля, 18:59

«Это большое счастье»: Татьяна Навка обратилась к вдовцу Заворотнюк

Татьяна Навка поздравила фигуриста Чернышёва с днём рождения

Татьяна Навка и Петр Чернышёв. Обложка © VK / Татьяна Навка

Татьяна Навка и Петр Чернышёв. Обложка © VK / Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила с днём рождения фигуриста Петра Чернышёва. Полгода назад он потерял жену, актрису Анастасию Заворотнюк.

«Перечислять достоинства Петра можно бесконечно. Единственное, что хочу сказать – за всеми его суперкачествами есть одно из главных, которое не часто встречается у талантливых людей. Он один из самых надёжных людей в моей жизни! Это большое счастье — иметь такого друга», — написала спортсменка в соцсетях.

Сегодня, 6 февраля, Чернышёву исполняется 54 года. Навка много лет работает с фигуристом, он играет главные роли в её ледовых шоу. Команда Navka Show также поздравила фигуриста, пожелав ему всего самого светлого и доброго.

Напомним, что Заворотнюк умерла 29 мая прошлого года от рака головного мозга. В годовщину их венчания вдовец пришёл на могилу покойной жены. После кончины супруги Чернышёв впервые вышел на лёд только 1 ноября. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0» в роли князя Потёмкина.

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Полина Никифорова
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