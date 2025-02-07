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Регион
7 февраля, 07:07

Келлог заявил, что договор по Украине не возможен без потерь

Келлог: Украине и России придётся пойти на уступки для решения конфликта

Украинский конфликт может закончиться лишь путём переговоров Москвы и Киева. Сторонам придётся пойти на компромиссы и уступки. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью газете New York Post.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он.

Спецпосланник добавил, что соглашение, скорее всего, не будет удовлетворять обе стороны, но необходимо «попытаться найти баланс».

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Ранее Кит Келлог заявлял, что Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Также он выражал надежду, что прогресса по Украине удастся добиться за 100 дней. Позже стало известно, что он прилетит в Киев уже 20 февраля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Николай Рюмин
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