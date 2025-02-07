Келлог заявил, что договор по Украине не возможен без потерь
Келлог: Украине и России придётся пойти на уступки для решения конфликта
Украинский конфликт может закончиться лишь путём переговоров Москвы и Киева. Сторонам придётся пойти на компромиссы и уступки. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью газете New York Post.
«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он.
Спецпосланник добавил, что соглашение, скорее всего, не будет удовлетворять обе стороны, но необходимо «попытаться найти баланс».
Ранее Кит Келлог заявлял, что Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Также он выражал надежду, что прогресса по Украине удастся добиться за 100 дней. Позже стало известно, что он прилетит в Киев уже 20 февраля.
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