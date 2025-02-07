Келлог заявил, что договор по Украине не возможен без потерь

Украинский конфликт может закончиться лишь путём переговоров Москвы и Киева. Сторонам придётся пойти на компромиссы и уступки. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью газете New York Post.

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он.