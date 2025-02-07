В Москве на Троекуровском кладбище проходят похороны Армена Саркисяна
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация бокса ДНР
В Москве на Троекуровском кладбище проходят похороны основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он погиб после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля.
С Саркисяном пришли проститься сотни человек. На кладбище и вокруг него усилены меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Напомним, утром в понедельник, 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава Федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения, был госпитализирован и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также три человека пострадали. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб ещё и его охранник, однако позже стало известно, что второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М. Позавчера в розыск был объявлен предполагаемый пособник убийцы.