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Регион
7 февраля, 07:51

В Москве на Троекуровском кладбище проходят похороны Армена Саркисяна

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация бокса ДНР

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация бокса ДНР

В Москве на Троекуровском кладбище проходят похороны основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он погиб после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве 3 февраля.

С Саркисяном пришли проститься сотни человек. На кладбище и вокруг него усилены меры безопасности, на месте дежурят сотрудники Росгвардии.

Напомним, утром в понедельник, 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава Федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения, был госпитализирован и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также три человека пострадали. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб ещё и его охранник, однако позже стало известно, что второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М. Позавчера в розыск был объявлен предполагаемый пособник убийцы.

Life.ru публикует видео прощания с Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в «Алых Парусах»
Life.ru публикует видео прощания с Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в «Алых Парусах»
Никита Никонов
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