«Мы не должны допустить»: Чешский хоккеист Гашек выступил с русофобскими заявлениями

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Доминик Гашек выступил против допуска россиян на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на заявление спортсмена. По его словам, допуск российской сборной до турнира стал бы огромной ошибкой.