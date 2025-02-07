Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 09:20

«Мы не должны допустить»: Чешский хоккеист Гашек выступил с русофобскими заявлениями

Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск сборной РФ до Олимпиады-2026

Чешский хоккеист Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Чешский хоккеист Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Доминик Гашек выступил против допуска россиян на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на заявление спортсмена. По его словам, допуск российской сборной до турнира стал бы огромной ошибкой.

«Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан РФ, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — подчеркнул спортсмен.

Ранее сообщалось, что сборная РФ по хоккею не примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Журналист Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс отметил, что составы мужских хоккейных команд будут отличаться от тех, что были в 2014 году. Кроме того, IIHF не допустила россиян и до чемпионата мира. Позднее в федерации заявили о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии.

«Хватит врать людям»: Чешский вратарь Гашек обвинил IIHF во лжи из-за сборной России
«Хватит врать людям»: Чешский вратарь Гашек обвинил IIHF во лжи из-за сборной России
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Сборная России по хоккею
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar