«Мы не должны допустить»: Чешский хоккеист Гашек выступил с русофобскими заявлениями
Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск сборной РФ до Олимпиады-2026
Чешский хоккеист Доминик Гашек. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский хоккеист Доминик Гашек выступил против допуска россиян на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на заявление спортсмена. По его словам, допуск российской сборной до турнира стал бы огромной ошибкой.
«Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан РФ, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — подчеркнул спортсмен.
Ранее сообщалось, что сборная РФ по хоккею не примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Журналист Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Эндрю Подниекс отметил, что составы мужских хоккейных команд будут отличаться от тех, что были в 2014 году. Кроме того, IIHF не допустила россиян и до чемпионата мира. Позднее в федерации заявили о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии.