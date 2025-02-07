Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 11:56

Стало известно, как часто россияне заказывают готовую еду из ресторанов

«Роскачество»: Почти 80% россиян заказывают еду из ресторанов реже раза в неделю

Почти 80% россиян заказывают еду из ресторанов реже раза в неделю, только по особенным поводам. Чуть более 11% делают заказы каждые семь дней, однако позволить себе готовую еду каждый день могут меньше полутора процентов участников исследования, проведённого Центром цифровой экспертизы «Роскачества» совместно с Леди Mail.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек, из которых более 70% — женщины. 54% респондентов отметили, что заказывают еду напрямую в ресторанах, 21% выбирают её в агрегаторах, а остальные комбинируют два способа. К слову, первостепенное значение для россиян имеет скорость доставки (20%), а не её стоимость (18%).

Также участники исследования пожаловались, что каждый четвёртый заказ приезжает с опозданием, а каждый пятый — остывшим. Как правило, при возникновении проблем сервисы предлагают бонусы и промокоды, что подтвердили 37% респондентов. Тем не менее почти в 28% случаев жалобы игнорировались. При этом деньги клиентам возвращают лишь в 15% обращений.

«Универсальной формулы нет»: Диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться
«Универсальной формулы нет»: Диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться

Ранее врач назвала топ завтраков для тех, кто его не пропускает. Кроме того, диетолог составила рацион, ускоряющий похудение. А ещё названы полезные и вредные свойства острой пищи.

Обложка ©

pixabay / Vika_Glitter

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Роскачество
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar