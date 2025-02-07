Стало известно, как часто россияне заказывают готовую еду из ресторанов

Почти 80% россиян заказывают еду из ресторанов реже раза в неделю, только по особенным поводам. Чуть более 11% делают заказы каждые семь дней, однако позволить себе готовую еду каждый день могут меньше полутора процентов участников исследования, проведённого Центром цифровой экспертизы «Роскачества» совместно с Леди Mail.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек, из которых более 70% — женщины. 54% респондентов отметили, что заказывают еду напрямую в ресторанах, 21% выбирают её в агрегаторах, а остальные комбинируют два способа. К слову, первостепенное значение для россиян имеет скорость доставки (20%), а не её стоимость (18%).