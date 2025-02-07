Верхнего предела нет: В Госдуме рассказали, какие россияне получают самую большую пенсию

Самую высокую пенсию среди россиян получают военные и космонавты, однако верхнего предела в нашей стране не установлено. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, нижняя граница выплат совпадает с уровнем МРОТ в конкретном регионе.

«Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР», — отметила парламентарий.