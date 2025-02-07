Верхнего предела нет: В Госдуме рассказали, какие россияне получают самую большую пенсию
Депутат Бессараб: Самую высокую пенсию в РФ получают военные и космонавты
Самую высокую пенсию среди россиян получают военные и космонавты, однако верхнего предела в нашей стране не установлено. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, нижняя граница выплат совпадает с уровнем МРОТ в конкретном регионе.
«Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР», — отметила парламентарий.
Собеседница «Ленты.ру» также подчеркнула, что вскоре улучшится ситуация для матерей-героинь, которых уравняют с героями труда. Тогда выплаты для них составят около 70 тысяч рублей. Остальных случаях пенсии будут зависеть от должности, зарплаты и страхового стажа, заключила депутат ГД РФ.
Напомним, в начале 2025 года в России проиндексировали страховые пенсии на 9,5%. Кроме того, кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии на 4,4%. Кстати, работающим пенсионерам вновь поднимут пенсии в 2025 году.
Shutterstock / FOTODOM / Pavel Kubarkov