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Регион
7 февраля, 13:07

Верхнего предела нет: В Госдуме рассказали, какие россияне получают самую большую пенсию

Депутат Бессараб: Самую высокую пенсию в РФ получают военные и космонавты

Самую высокую пенсию среди россиян получают военные и космонавты, однако верхнего предела в нашей стране не установлено. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, нижняя граница выплат совпадает с уровнем МРОТ в конкретном регионе.

«Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР», — отметила парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» также подчеркнула, что вскоре улучшится ситуация для матерей-героинь, которых уравняют с героями труда. Тогда выплаты для них составят около 70 тысяч рублей. Остальных случаях пенсии будут зависеть от должности, зарплаты и страхового стажа, заключила депутат ГД РФ.

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Напомним, в начале 2025 года в России проиндексировали страховые пенсии на 9,5%. Кроме того, кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии на 4,4%. Кстати, работающим пенсионерам вновь поднимут пенсии в 2025 году.

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Shutterstock / FOTODOM / Pavel Kubarkov

Борис Эльфанд
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