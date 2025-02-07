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Регион
7 февраля, 17:31

Под Калининградом задержали мать мальчика, которого зверски убил отчим

В Калининградской области была задержана мать семилетнего мальчика, которого зверски убил отчим. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Мать и её убитый отчимом сын. Фото © SHOT

Мать и её убитый отчимом сын. Фото © SHOT

Задержанную обвиняют в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.

Согласно информации ведомства, женщина, совместно с мужем, с сентября 2023 года по февраль 2025 года систематически подвергали насилию мальчика и его 12-летнюю сестру, а также запугивали их, лишали воды и унижали.

Жестоко убитого отчимом мальчика похоронили под Калининградом. Мать на прощание не пришла
Жестоко убитого отчимом мальчика похоронили под Калининградом. Мать на прощание не пришла

Напомним, шокирующая история, которая потрясла не только Калининградскую область, но и всю Россию, произошла в начале февраля. Сначала стало известно об исчезновении семилетнего мальчика — в полицию обратились его мать и отчим. Правоохранители и волонтёры искали ребёнка более суток, мать и отчим активно участвовали в поисках. Жуткий поворот в этой ситуации произошёл во время одного из допросов, когда мать мальчика призналась, что сына убил её муж. Тот позже раскололся во время проверки на полиграфе. Тело ребёнка нашли в пакете с кирпичами в водоёме неподалёку от дома, где жила семья. Отчима уже арестовали.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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