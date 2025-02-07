Под Калининградом задержали мать мальчика, которого зверски убил отчим
В Калининградской области была задержана мать семилетнего мальчика, которого зверски убил отчим. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Мать и её убитый отчимом сын. Фото © SHOT
Задержанную обвиняют в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.
Согласно информации ведомства, женщина, совместно с мужем, с сентября 2023 года по февраль 2025 года систематически подвергали насилию мальчика и его 12-летнюю сестру, а также запугивали их, лишали воды и унижали.
Напомним, шокирующая история, которая потрясла не только Калининградскую область, но и всю Россию, произошла в начале февраля. Сначала стало известно об исчезновении семилетнего мальчика — в полицию обратились его мать и отчим. Правоохранители и волонтёры искали ребёнка более суток, мать и отчим активно участвовали в поисках. Жуткий поворот в этой ситуации произошёл во время одного из допросов, когда мать мальчика призналась, что сына убил её муж. Тот позже раскололся во время проверки на полиграфе. Тело ребёнка нашли в пакете с кирпичами в водоёме неподалёку от дома, где жила семья. Отчима уже арестовали.
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