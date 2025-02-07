Под Калининградом задержали мать мальчика, которого зверски убил отчим

В Калининградской области была задержана мать семилетнего мальчика, которого зверски убил отчим. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Мать и её убитый отчимом сын. Фото © SHOT

Задержанную обвиняют в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решён вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения.