Жестокая расправа над жителями курского села Русское Поречное — месть боевиков ВСУ за понесённые на этом направлении потери. Об этом заявил военнослужащий 352-го батальона ВС РФ с позывным Странник.

По словам бойца, в окрестностях Русского Поречнго украинские подразделения потеряли несколько сотен человек и немало бронетехники. Противник был так раздосадован неудачей, что решил отыграться на безоружных.