Военный РФ Странник: ВСУ расправились над жителями Русского Поречного в отместку
Жестокая расправа над жителями курского села Русское Поречное — месть боевиков ВСУ за понесённые на этом направлении потери. Об этом заявил военнослужащий 352-го батальона ВС РФ с позывным Странник.
По словам бойца, в окрестностях Русского Поречнго украинские подразделения потеряли несколько сотен человек и немало бронетехники. Противник был так раздосадован неудачей, что решил отыграться на безоружных.
«Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей — от злости из-за своих проигрышей», — поделился Странник с РИА «Новости».
Напомним, что жестокую расправу над жителями Русского Поречного устроила группа из пяти украинских головорезов. Перед гибелью их жертвы подверглись чудовищным пыткам и изнасилованиям. Судмедэксперты едва сдерживали слёзы, исследуя трупы замученных людей.
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