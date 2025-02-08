Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 05:32

Военный РФ Странник: ВСУ расправились над жителями Русского Поречного в отместку

Жестокая расправа над жителями курского села Русское Поречное — месть боевиков ВСУ за понесённые на этом направлении потери. Об этом заявил военнослужащий 352-го батальона ВС РФ с позывным Странник.

По словам бойца, в окрестностях Русского Поречнго украинские подразделения потеряли несколько сотен человек и немало бронетехники. Противник был так раздосадован неудачей, что решил отыграться на безоружных.

«Возможно, из-за этого он и уничтожил жителей — от злости из-за своих проигрышей», — поделился Странник с РИА «Новости».

Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного
Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного

Напомним, что жестокую расправу над жителями Русского Поречного устроила группа из пяти украинских головорезов. Перед гибелью их жертвы подверглись чудовищным пыткам и изнасилованиям. Судмедэксперты едва сдерживали слёзы, исследуя трупы замученных людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar