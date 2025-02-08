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Регион
8 февраля, 10:57

Трамп завершил эпоху дрэг-шоу в «‎жемчужине Америки»

Трамп завершил эпоху дрэг-шоу в Центре Кеннеди, назначив себя главой совета

Президент США Дональд Трамп объявил об окончании всех шоу с участием дрэг-квин артистов в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Глава Белого дома также назначил председателем попечительского совета самого себя.

«Ещё в прошлом году Центр Кеннеди показывал дрэг-шоу, специально ориентированные на нашу молодёжь, — это будет прекращено. Центр Кеннеди — это жемчужина Америки, и на его сцене должны быть самые яркие звёзды со всей нашей страны», — заявил хозяин Белого дома.

Он также рассказал о своём решении немедленно вышвырнуть из попечительского совета ряд лиц, которые «не разделяют нашего видения золотого века в искусстве и культуре». В их числе оказался и председатель. Сейчас попечительский совет возглавляет миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.

Дрэг-шоу — это эпатажные представления, состоящие из песен, монологов или пародий. Все участники одеваются провокационно и наносят яркий макияж. Есть ещё термин дрэг-куин — так называют артистов-мужчин, которые перевоплощаются в женские образы, используя соответствующую одежду.

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Ранее в США ликвидировали Агентство по международному развитию (USAID). Почти весь персонал отправили в административный отпуск. Затем Белый дом опубликовал список из самых нелепых трат, которые проходили через эту организацию. К примеру, 32 тысячи долларов было выделено на «трансгендерные* комиксы» в Перу.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

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Shutterstock / FOTODOM / criben

Владимир Озеров
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