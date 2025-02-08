Трамп завершил эпоху дрэг-шоу в «‎жемчужине Америки»

Президент США Дональд Трамп объявил об окончании всех шоу с участием дрэг-квин артистов в Мемориальном центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Глава Белого дома также назначил председателем попечительского совета самого себя.

«Ещё в прошлом году Центр Кеннеди показывал дрэг-шоу, специально ориентированные на нашу молодёжь, — это будет прекращено. Центр Кеннеди — это жемчужина Америки, и на его сцене должны быть самые яркие звёзды со всей нашей страны», — заявил хозяин Белого дома.

Он также рассказал о своём решении немедленно вышвырнуть из попечительского совета ряд лиц, которые «не разделяют нашего видения золотого века в искусстве и культуре». В их числе оказался и председатель. Сейчас попечительский совет возглавляет миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.

Дрэг-шоу — это эпатажные представления, состоящие из песен, монологов или пародий. Все участники одеваются провокационно и наносят яркий макияж. Есть ещё термин дрэг-куин — так называют артистов-мужчин, которые перевоплощаются в женские образы, используя соответствующую одежду.