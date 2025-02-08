Почти 60 тысяч солдат ВСУ сложили головы с начала вторжения на Курскую землю
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 300 военных и два танка в Курской области
За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 58 550 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.
В Министерстве обороны добавили, что удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли ущерб живой силе и технике противника в районах таких населённых пунктов, как Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Весёловка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки украинская армия понесла потери, превышающие 320 военнослужащих. В ходе боевых действий были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, среди которых одна БМП «Bradley» американского производства, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять миномётов, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), инженерная машина «Pionierpanzer 2» из Германии и три пункта управления беспилотниками, сообщили в военном ведомстве.
По данным Министерства обороны, с начала вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 58 550 солдат. Также были уничтожены 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортёр и 1810 боевых бронированных машин. Кроме этого, потеряно 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий и 48 установок реактивных систем залпового огня, среди которых 13 систем HIMARS и шесть MLRS американского производства. В дополнение к этому, противник утратил 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций радиолокационной борьбы, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, а также 38 единиц инженерной техники и прочего оборудования, включая 18 машин для разминирования и одну установку УР-77.
Напомним, что на днях ВСУ в очередной раз пытались прорвать фронт в Курской области. 6 февраля 400 украинских бойцов на западной технике начали контрнаступление от Суджанского района к Беловскому. Наши бойцы начали «крошить» врага в районе села Уланок. Новую попытку атаки полностью отразили российские военные.
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