За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 58 550 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный. Отражена одна контратака противника», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Министерстве обороны добавили, что удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли ущерб живой силе и технике противника в районах таких населённых пунктов, как Викторовка, Гуево, Дмитрюков, Замостье, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новая Сорочина, Рубанщина, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Весёловка, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки украинская армия понесла потери, превышающие 320 военнослужащих. В ходе боевых действий были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, среди которых одна БМП «Bradley» американского производства, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять миномётов, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), инженерная машина «Pionierpanzer 2» из Германии и три пункта управления беспилотниками, сообщили в военном ведомстве.